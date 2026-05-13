13 мая, 06:56Происшествия
Пожар на производственном здании в Мытищах локализован
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пожарные локализовали возгорание в здании по производству мебели в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по Московской области.
Распространение огня удалось остановить на площади в 1 тысячу квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовано 33 человека и 11 единиц спецтехники.
О пожаре на подмосковном производстве стало известно ночью в среду, 13 мая.
Информация о пострадавших не поступала. Специалисты устанавливают причины возникновения пожара.