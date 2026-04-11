Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Мытищах

Один человек погиб и еще трое пострадали в результате пожара в жилом доме в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 70 квадратных метров.

О пожаре в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах стало известно в ночь на 11 апреля. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения.

Огонь охватил квартиру на 11 этаже дома, а также несколько балконов. Из здания эвакуировались 20 человек, работы по ликвидации огня продолжаются.