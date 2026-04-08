08 апреля, 16:05 (обновлено 08.04.2026 17:11)Происшествия
Кровля торгового центра вспыхнула в подмосковном Домодедове
По данным ведомства, из здания эвакуированы 60 человек, из них 10 детей. На месте работают 50 человек и 17 единиц техники.произошел в жилом доме на Клязьминской улице в Москве. Из-за возгорания в районе места ЧП было временно ограничено движение автотранспорта. По данным СМИ, в результате пожара скончался один человек.
До этого на северо-востоке Москвы загорелась гостиница. В итоге сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек, после чего огнеборцы оперативно потушили возгорание.