02 апреля, 05:23
Пожар на площади 450 "квадратов" произошел в административном здании во Владивостоке
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожарные ликвидируют возгорание административного здания площадью около 450 квадратных метров во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Двухэтажное административное здание, в котором расположены кафе и транспортная компания, загорелось в четверг, 2 апреля.
В ведомстве добавили, что в настоящее время пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.
