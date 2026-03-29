Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 марта, 11:49

Происшествия

Ребенок погиб при пожаре в квартире в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Годовалый ребенок погиб при пожаре в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Сведения о пожаре в квартире в Хотьково поступили экстренным службам 28 марта. В результате, потушив пожар, огнеборцы обнаружили тело ребенка. При этом двое детей в возрасте 6 и 9 лет, которые в момент возгорания находились дома, смогли спастись самостоятельно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что в момент пожара дети находились в квартире без присмотра взрослых. В результате погибла девочка. Ведомство проконтролирует выявление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования дела.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам после гибели людей в результате пожара в строящемся здании кафе в подмосковном Видном. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Инцидент произошел на Вокзальной улице в ночь на 16 ноября 2025 года. Огонь распространился на 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, однако были обнаружены тела мужчины и женщины.

происшествияпожар

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика