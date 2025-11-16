СК завел дело после гибели двух человек в пожаре в Видном

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам после гибели людей в результате пожара в строящемся здании кафе в подмосковном Видном, сообщили в пресс-службе СК по Московской области.

Инцидент произошел на Вокзальной улице в ночь на 16 ноября. Огонь распространился на 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, однако были обнаружены тела мужчины и женщины.

По данному факту следователи начали проверку. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Эксперты уже осмотрели место происшествия, изъяли токопроводник и назначили ряд экспертиз.

