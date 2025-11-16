Следователи организовали проверку после пожара в подмосковном Видном

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Следователи начали проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины во время тушения пожара в подмосковном Видном. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли токопроводник, назначили экспертизы.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – указали в пресс-службе.

Пожар в здании кафе на Вокзальной улице в Видном произошел в ночь на 16 ноября. Огонь распространился на площадь в 30 квадратных метров, уточняли в региональном управлении МЧС. Пожар был ликвидирован, но в результате инцидента погибли два человека, а еще четыре – пострадали.

