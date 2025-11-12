Частный дом загорелся в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные пожарные приступили к ликвидации возгорания в деревне Ивановское, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Москве.

Пожар начался в одноэтажном частном жилом доме, расположенном в Филимоновском районе. К работе на месте ЧП привлечены 30 сотрудников и 7 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

В ведомстве уточнили, что в данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее огонь охватил жилой дом на Ленинском проспекте. В одной из квартир на 7-м этаже загорелись личные вещи. Отмечалось, что до прибытия пожарных здание покинули 10 человек. Позже еще двоих вынесли спасатели.

До этого пожар произошел на территории строящегося ЖК на Осташковской улице. Там загорелись стройматериалы. Для тушения привлекли 28 человек и 8 единиц спецтехники.