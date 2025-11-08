Задымление произошло на речном судне "Чечера" на причале "Новоспасский"

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

На судне "Чечера", пришвартованном у причала Новоспасский в Москве, произошло задымление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

Инцидент был зафиксирован примерно в 16:55 по московскому времени в носовой части судна, находящегося на отстое между рейсами. Задымление заметил помощник капитана, который уведомил об этом экипаж. Благодаря активным действиям последних и работников причала никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе, предварительной причиной названо короткое замыкание. Все обстоятельства в настоящее время выясняют специалисты ГКУ "Организатор перевозок" и представители перевозчика – ОАО "Водоходъ. Пассажирский порт".

Ранее задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге во время сварочных работ. Возможной причиной случившегося стало нагревание крышки трюма. Транспортная прокуратура города организовала проверку соблюдения правил безопасности и противопожарных норм на водном транспорте.