РИА Новости: на грузовом судне в Петербурге произошло задымление

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

В Санкт-Петербурге на грузовом судне, пришвартованном у Гладкого острова, произошло задымление во время сварочных работ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно предварительным данным, ЧП на панамском судне, стоящем около 50-го причала, было зафиксировано в районе крышки четвертого трюма примерно в 11:20 по местному времени.

Как отметил собеседник агентства, в это время работы выполнял член иностранной команды. Предположительно, причиной стало нагревание крышки трюма.

О задымлении ранее сообщили также пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. К настоящему моменту ситуация нормализована, но обстоятельства инцидента выясняются.

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку соблюдения правил безопасности и противопожарных норм на водном транспорте.

Ранее грузовой корабль Morning Midas, перевозивший 3 тысячи автомобилей, загорелся в Тихом океане в 482 километрах от Аляски. Экипаж судна заметил дым на палубе и приступил к тушению, однако морякам не удалось взять огонь под контроль.

В результате все 22 члена экипажа были эвакуированы на другое судно. Предварительно, источником возгорания могли стать аккумуляторы электромобилей, которых было на судне примерно 800 единиц.