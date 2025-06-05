Bloomberg: грузовой корабль с 3 тыс автомобилей загорелся в Тихом океане

Фото: AP Photo/U.S. Coast Guard/Courtesy Air Station Kodiak

Грузовой корабль Morning Midas, перевозивший 3 тысячи автомобилей, загорелся в Тихом океане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на береговую охрану США на Аляске.

Об инциденте стало известно еще 4 июня, он произошел в 482 километрах от Аляски. Экипаж судна заметил дым на палубе и приступил к тушению, однако морякам не удалось взять огонь под контроль.

На место были привлечены дополнительные силы, которые эвакуировали всех 22 членов экипажа и перевели их на находившийся неподалеку торговый корабль.

Причины пожара устанавливаются. Предварительно, источником возгорания могли стать аккумуляторы электромобилей, которых было на судне примерно 800 единиц.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул на рыболовной шхуне "Айсберг" в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Экипаж корабля – 17 граждан России – покинул борт на двух плотах. Моряков спас транспортный рефрижератор "Остров Ионы", который получил сигнал бедствия и оперативно подплыл к аварийному судну.

Эвакуированные члены экипажа судна не пострадали, их доставили в Пусан. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на рыболовецком судне. Будут установлены обстоятельства инцидента, а также соблюдение требований безопасности на корабле.