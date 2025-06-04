Российские моряки с загоревшегося в Японском море судна не пострадали

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Эвакуированные члены экипажа российского судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море, не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца "ДВ-флот".

Глава Морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков уточнил, что транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Рыболовное судно при этом остается на плаву, разлива топлива нет. Судьбу корабля будет решать судовладелец.

Ранее стало известно, что рыболовная шхуна "Айсберг" загорелась в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Экипаж корабля – 17 россиян – покинул борт на двух плотах.

Моряков спас транспортный рефрижератор "Остров Ионы", который получил сигнал бедствия, а затем оперативно прибыл к аварийному судну.