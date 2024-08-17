В Китае загорелся авианесущий крейсер "Минск"

Фото: guancha.cn

Пришвартованный у Наньтуна в китайской провинции Цзянсу бывший тяжелый авианесущий крейсер "Минск" проекта 1 143, проданный РФ, загорелся во время ремонтных работ. Об этом сообщает Guancha.

Пожар начался ночью и охватил большую часть крейсера. К утру его потушили. В настоящее время проводится расследование причин случившегося.

Крейсер "Минск" строился в СССР. Он был выведен из состава флота 30 июня 1993 года. Затем его продали в Китай, а в крейсер 2006 году стал частью парка аттракционов в Шэньчжэне. В 2016 году авианосец отбуксировали в Наньтун, где он должен был стать экспонатом.

Ранее два минных тральщика Военно-морских сил (ВМС) Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне и получили повреждения обшивки. Тральщик Chiddingfold на заднем ходу врезался в военный корабль Bangor, пока тот был пришвартован на военно-морской базе. После случившегося было начато флотское расследование на высшем уровне.

Кроме того, в ноябре прошлого года польская яхта Grazie Mamma затонула неподалеку от входа в порт Танжер в Гибралтарском проливе из-за нападения косаток. Стая китообразных начала биться о руль, что и вызвало большие повреждения и течь на корабле. Капитан, экипаж и спасатели пытались привести яхту в порт, однако судно затонуло.

