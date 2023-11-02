Польская яхта затонула у берегов Марокко из-за нападения косаток

Фото: morskiemile.pl

Польская яхта Grazie Mamma затонула неподалеку от входа в порт Танжер в Гибралтарском проливе из-за нападения косаток. Об этом сообщила фирма "Морские мили", владеющая судном, пишет РИА Новости.

Уточняется, что стая косаток начала биться о руль, что и вызвало большие повреждения и течь на корабле. Капитан, экипаж и спасатели пытались привести яхту в порт, однако судно затонуло неподалеку от порта на берегу Марокко, сказали в фирме.

"Экипаж целый и невредимый уже находится в Испании", – уточнил представитель фирмы.

Испанское правительство ранее анонсировало, что местное министерство будет при помощи спутников отслеживать 6 косаток, чтобы избежать возможных инцидентов. Эпизоды столкновений между косатками и судами в этих водах начались с 2020 года. Особенно страдают парусные корабли, заключили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что судно "Паром 4" с пассажирами и автомобилями сел на мель на реке Лене в районе поселка Нижний Бестях в Якутии. Судно перевозило пассажиров и автомобили из Нижнего Бестяха в Якутск.

В результате пострадавших не было, а прокуратура теперь выясняет причину произошедшего.

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