Прокуратура начала проверку по факту пожара на судне "Айсберг" в Японском море

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Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на рыболовецком судне "Айсберг" в Японском море, который следовал из Приморья в Южную Корею. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ведомство.

В рамках проверки будут установлены обстоятельства инцидента, а также соблюдение требований безопасности на судне.

Рыболовная шхуна "Айсберг" загорелась в Японском море, в 250 милях к югу от Владивостока. Экипаж корабля – 17 россиян – покинул борт на двух плотах.

Моряков спас транспортный рефрижератор "Остров Ионы", который получил сигнал бедствия, а затем оперативно прибыл к аварийному судну.

Эвакуированные члены экипажа судна не пострадали. Глава Морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков уточнял, что транспортный рефрижератор доставляет спасенных в корейский Пусан.