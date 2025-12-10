Умерла автор серии романов "Шопоголик" Софи Кинселла

Фото: Getty Images/Awakening

Британская писательница Софи Кинселла (настоящее имя – Мадлен Уикхем. – Прим. ред.) умерла на 56-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи автора.

"С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что наша любимая Софи (она же Мэдди, она же Мамочка) ушла сегодня утром из жизни. Она умерла спокойно, а ее последние дни были наполнены тем, что она любила больше всего: семьей, музыкой, теплом, Рождеством и радостью", – говорится в сообщении.

Писательница была больна раком мозга, диагноз ей поставили еще в конце 2022 года. Родственники отметили, что, несмотря на болезнь, Кинселла считала себя по-настоящему счастливой.

Ее последний роман "На что это похоже?" вышел в 2024 году и описывал собственные переживания автора.

Кинселла родилась 12 декабря 1969 в Лондоне. Она написала свою первую книгу "Теннисная вечеринка" в 24 года. Всего Кинселла является автором более чем 30 книг, по ее романам снято два одноименных фильма: "Шопоголик" и "Ты умеешь хранить секреты?"

Суммарный тираж книг писательницы достигает 45 миллионов копий. Они продаются более чем в 60 странах мира и переведены на 45 языков, включая русский.