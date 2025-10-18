Умер публицист Сергей Кара-Мурза

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Игорь Стомахин

Российский идеолог и публицист Сергей Кара-Мурза умер на 87-м году жизни, сообщил в телеграм-канале писатель Захар Прилепин.

Он назвал Кара-Мурзу одним из своих главных учителей, одним из самых умных и честных людей эпохи.

"Его книги "Манипуляция сознанием" и "Советская цивилизация" оказали ключевое влияние на мое становление", – указал Прилепин.

Кара-Мурза родился 23 апреля 1939 года в Москве. В 1961-м он окончил Московский университет. В 1966–1968 и 1970–1972 годах он работал на Кубе, также с 1968 по 1990 годы являлся сотрудником Института истории естествознания и техники в СССР.

С 1988 по 1996 год публицист читал лекции в испанских университетах, а с марта 2013-го руководил Центром проблемного анализа и проектирования управления.

Кара-Мурза написал свыше 50 статей по химии, истории, методологии науки и науковедению. Он стал автором книг "Проблемы организации науки" и "Технология научных исследований", а также выступил соавтором при написании "Основ науковедения".