Умер журналист Максим Кононенко

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Журналист Максим Кононенко скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на супругу публициста.

Причины смерти на данный момент неизвестны.

Кононенко был более известен как мистер Паркер из "Живого журнала", также он был постоянным автором канала "Специально для RT".

Кононенко закончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. В 1992–1993 годах работал в ИнтерЭВМ. В 1995-м создал свой первый сайт "Сумасшедший дом Мистера Паркера". В том же году выиграл первый сетевой литературный конкурс "Тенета" с повестью "Танго".

С 2016 года стал колумнистом в РИА Новости и "RT на русском", а также на сайтах Lenta.ru (с ноября) и "Газета.Ru" (с сентября 2017 года).

