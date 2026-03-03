Стоимость серебра опустилась ниже 80 долларов за тройскую унцию

Фото: depositphotos/pressmaster

Фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года в ходе торгов на бирже Comex подешевел более чем на 10%, впервые с 20 февраля опустившись ниже отметки 80 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:08 по московскому котировки снизились на 10,03% и составили 79,7 доллара за тройскую унцию. Спустя 10 минут падение несколько замедлилось. К 14:18 цена находилась на уровне 80,82 доллара, что на 9,04% ниже предыдущего закрытия.

Одновременно с тем упала и стоимость золота. Апрельский фьючерс на драгметалл потерял 2,16%, опустившись в цене до 5196,9 доллара за тройскую унцию.

Исторический максимум был установлен фьючерсами на серебро с мартовской поставкой, цена которых превысила 120 долларов за тройскую унцию. Драгметалл подорожал на 5,84%, достигнув 120,17 доллара за унцию.

В то же время мартовские фьючерсы на нефть Brent продемонстрировали значительный рост, впервые с 5 декабря 2025 года превысив 64 доллара за баррель. Стоимость нефти в момент торгов составила 64,14 доллара.