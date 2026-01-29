Форма поиска по сайту

29 января, 03:53

Экономика

Стоимость золота превысила 5,6 тысячи долларов

Фото: depositphotos/ras-slava

Стоимость золота в третий раз за ночь на 29 января обновила исторический максимум, превысив 5,6 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом следует из данных нью-йорской биржи Comex.

По данным на 02:39 по московскому времени, цена февральского фьючерса на золото достигала 5 617,8 доллара за тройскую унцию. Однако затем стоимость драгметалла замедлила рост и на момент публикации торгуется на уровне 5 529,6 доллара.

Ранее биржевая стоимость серебра превысила отметку 100 долларов за тройскую унцию, таким образом обновив исторический максимум.

В декабре 2025 года стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.

Стоимость золота превысила 5 тыс долларов за тройкую унцию

