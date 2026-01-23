Биржевая стоимость серебра превысила 100 долларов впервые в истории

Фото: 123RF.com/suesee

Биржевая стоимость серебра выросла более чем на 3%, превысив отметку 100 долларов за тройскую унцию впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По информации на 18:17 по московскому времени, цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 3,27%, достигнув 99,52 доллара за унцию. За несколько минут до этого стоимость обновила рекорд и превысила 100 долларов.

Ранее стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года превысила 4,9 тысячи долларов за тройскую унцию, также обновив рекорд. По информации на 20:35 по московскому времени, цена повысилась на 1,3%, составив 4 900,6 доллара за тройскую унцию. К 20:43 она ускорила рост до 1,33% и достигла 4 902 доллара.

В декабре 2025 года стоимость меди также обновляла исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Котировки трехмесячных фьючерсов на медь увеличивались на 0,3%, составляя 11 653 доллара за тонну.

