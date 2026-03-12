Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 09:12

Политика

Медведев допустил, что "зомби-апокалипсис" может перестать быть фантастикой

Фото: kremlin.ru

Развитие биотехнологий может привести к серьезным рискам для человечества, из-за чего сценарии вроде "зомби-апокалипсиса" со временем могут перестать казаться фантастикой. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад", опубликованной в журнале "Эксперт", он отметил, что, по его мнению, США сформировали глобальную военно-биологическую сеть, используя другие страны как площадки для исследований.

По словам Медведева, такая сеть включает около 400 лабораторий двойного назначения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и на пространстве СНГ. Результаты исследований, как утверждает он, позволяют изучать генетические факторы устойчивости людей к различным заболеваниям и потенциально управлять распространением эпидемий.

Он добавил, что развитие синтетической биологии, технологий редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создает беспрецедентные риски, включая угрозу создания биологического оружия и его возможного попадания к террористическим группировкам.

Медведев также упомянул постапокалиптический мир из серии игр и сериала The Last of Us, отметив, что подобные сценарии могут оказаться не такими уж фантастическими.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что неограниченное использование искусственного интеллекта в военных целях может привести к воплощению в жизнь фильма "Терминатор". Кроме того, по его словам, это подрывает этические нормы и грозит выходом технологий из-под контроля.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика