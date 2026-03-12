Медведев допустил, что "зомби-апокалипсис" может перестать быть фантастикой

Фото: kremlin.ru

Развитие биотехнологий может привести к серьезным рискам для человечества, из-за чего сценарии вроде "зомби-апокалипсиса" со временем могут перестать казаться фантастикой. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В статье "Новые технологии: лестница в небо или дорога в ад", опубликованной в журнале "Эксперт", он отметил, что, по его мнению, США сформировали глобальную военно-биологическую сеть, используя другие страны как площадки для исследований.

По словам Медведева, такая сеть включает около 400 лабораторий двойного назначения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и на пространстве СНГ. Результаты исследований, как утверждает он, позволяют изучать генетические факторы устойчивости людей к различным заболеваниям и потенциально управлять распространением эпидемий.

Он добавил, что развитие синтетической биологии, технологий редактирования генома и методов сборки вирусов из цифровых последовательностей создает беспрецедентные риски, включая угрозу создания биологического оружия и его возможного попадания к террористическим группировкам.

Медведев также упомянул постапокалиптический мир из серии игр и сериала The Last of Us, отметив, что подобные сценарии могут оказаться не такими уж фантастическими.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что неограниченное использование искусственного интеллекта в военных целях может привести к воплощению в жизнь фильма "Терминатор". Кроме того, по его словам, это подрывает этические нормы и грозит выходом технологий из-под контроля.