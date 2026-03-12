Форма поиска по сайту

12 марта, 13:56

Общество

Путин поддержал идею популяризировать многодетность как бренд

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал идею популяризировать в России многодетность как бренд. Глава государства оценил предложение в ходе встречи с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым.

Глава региона в ходе доклада сообщил президенту, что в области растет количество многодетных семей.

"Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, что это крепкая семья. Это должно как бренд быть", – сказал Солнцев.

Глава государства ранее назвал развитие демографической ситуации и поддержку населения РФ ключевыми приоритетами страны на долгосрочную перспективу. В частности, Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при малом превышении дохода.

Уточняется, что такие семьи смогут получать повторное ежемесячное пособие, если их среднедушевой доход будет превышать величину прожиточного минимума менее чем на 10%.

