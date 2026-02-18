Путин назвал демографию национальным приоритетом России на годы вперед

Фото: kremlin.ru

Развитие демографической ситуации и поддержка населения являются ключевыми приоритетами России на долгосрочную перспективу. Об этом заявил Владимир Путин в рамках совещания с правительством по теме хода модернизации первичного звена здравоохранения.

В частности, президент подчеркнул важность строительства современных, хорошо оснащенных медучреждений, включая больницы, поликлиники, онкологические центры и диагностические лаборатории, поскольку они играют важную роль в поддержке семей.

Более того, их появление направлено на улучшение условий для матерей и детей, заботу о пожилых людях и повышение качества жизни граждан в целом.

"Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед", – добавил глава государства.

В рамках реализации работы в данном направлении Путин ранее анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми в 2026 году. В качестве одной из них лидер страны назвал семейные выплаты для граждан с низкими доходами.

Вместе с тем президент заявил о необходимости создания условий, при которых рождение ребенка не ухудшает материальное положение семьи, а также поручил правительству, Центробанку России и исполнительным органам субъектов страны обеспечить преодоление негативных тенденций в демографии.

