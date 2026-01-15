В ГД назвали нуждаемость критерием для назначения двойных выплат матерям детей-погодков

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Критерий нуждаемости может стать основным в вопросе назначения двойных выплат матерям детей-погодков. Об этом Москве 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В ГД ранее внесли законопроект, предполагающий выплату пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 3 лет женщинам, забеременевшим в период декрета. Сейчас попавшие в такую ситуацию россиянки вынуждены отказаться от одного из положенных по закону пособий.

По словам Бессараб, в направлении таких выплат уже есть подвижки, так как система допускает получение нескольких пособий в одной семье. Однако в данном случае, если общий доход семьи превышает установленный порог, право на выплаты может быть утрачено.

"Уже существуют исключения. Например, денежное довольствие военнослужащего не учитывается при расчете дохода для назначения единого пособия на ребенка", – добавила парламентарий.

Она подчеркнула, что правовая природа современных пособий позволяет реализовать более комплексный подход, когда базовая выплата по уходу за ребенком может дополняться адресными с учетом реальной нуждаемости семьи.

Бессараб также указала, что для данных мер необходимо тщательное экономическое обоснование и расчеты.

"Я думаю, что вопрос финансовой поддержки после достижения ребенком 1,5 года сегодня решается недостаточно. Этот момент неоднократно поднимался перед Минтруда, но договоренностей пока не удалось достичь", – указала Бессараб.

При этом парламентарий напомнила, что за последний год порядок выплаты пособия по уходу за ребенком, не достигшим данного возраста, изменился. Теперь женщина имеет право получать его, даже если выходит на работу. Это превращает пособие в более гибкую меру поддержки.

"Критерием мог бы стать уровень нуждаемости, например, чтобы общий доход семьи с учетом пособия не опускался ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения или ребенка. Такой подход уже частично применяется: сегодня и студенты, и никогда не работавшие женщины получают пособие как минимум на уровне прожиточного минимума", – заключила Бессараб, добавив, что расширение этой практики могло бы стать следующим шагом к более эффективной поддержке семей.

С 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей. Кроме того, вырастет и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Его увеличат до 83 021 рубля.

Владимир Путин ранее подчеркивал, что преодоление негативных тенденций в демографии является ключевой задачей, требующей решения в 2026 году. Правительству совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ необходимо обеспечить остановку данных тенденций.