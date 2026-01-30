Трамп заявил об усердной работе с конгрессом для предотвращения шатдауна

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп заявил, что проводит усердную работу с членами конгресса США, чтобы предотвратить очередной шатдаун – приостановку работы правительства. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Америка устанавливает рекорды во всех отношениях, и наши показатели роста являются одними из лучших за всю историю. Единственное, что может замедлить развитие нашей страны, – это очередное длительное и пагубное прекращение работы правительства", – заявил глава Белого дома.

По его словам, республиканцы и демократы в конгрессе объединились, чтобы обеспечить финансирование большей части правительства до сентября этого года, одновременно продлив срок полномочий Министерства внутренней безопасности США.

Предыдущий шатдаун произошел в США 1 октября прошлого года. Конгресс страны не смог согласовать государственный бюджет и правительство приостановило свою работу.

На фоне случившегося Трамп пригрозил сокращением ряда госслужащих и прекращением финансирования некоторых проектов, поддерживаемых Демократической партией. Однако позднее он выразил готовность к сотрудничеству с демократами.

10 ноября сенат США одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства. Спустя несколько дней Трамп подписал документ и прекратил самый продолжительный шатдаун в истории Штатов.