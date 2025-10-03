Трамп пригрозил сократить проекты демократов в случае затяжного шатдауна

Фото: depositphotos/actionsports

В случае затяжного шатдауна в США будут сокращены некоторые госслужащие и отдельные проекты Демократической партии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News.

Президент подчеркнул, что эти проекты могут быть ликвидированы навсегда. Он также вновь обвинил во всем происходящем демократов.

Трамп добавил, что у него есть полномочия проводить увольнения среди госслужащих. При этом он подчеркнул, что никогда не желал наступления шатдауна в стране.

Американское правительство приостановило свою работу 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета. В этот период, называемый шатдауном, госучреждения не смогут тратить деньги, а большая часть госслужащих отправится в неоплачиваемый отпуск.

Это первый шатдаун в США почти за 7 лет. До этого правительство страны приостанавливало работу только частично, так как конгресс принимал законопроекты о временных бюджетах на несколько месяцев, пока проходили переговоры о полноценном бюджете.