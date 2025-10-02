Статуя Свободы в Нью-Йорке может погаснуть из-за шатдауна в США

Фото: 123RF/ErickN

Огни на статуе Свободы в Нью-Йорке могут отключить из-за приостановки работы американского правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата Кэти Хокул.

По ее словам, Нью-Йорк не станет оплачивать расходы на содержание статуи в период шатдауна. Губернатор пояснила, что достопримечательность может погаснуть "из-за того, что (президент США. – Прим. ред.) Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне вынудили правительство приостановить работу".

Планируется, что подсветку статуи отключат на следующей неделе, как только закончатся федеральные средства на ее содержание. Хокул добавила, что Национальная парковая служба, которая следит за сооружением, еще не проинформировала власти штата о точной дате.

Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов, направленных на финансирование работы правительства. Они не набрали необходимых 60 голосов, хотя один из них был одобрен палатой представителей.

После этого американские правительственные учреждения приостановили свою работу. В период шатдауна государственные учреждения не смогут тратить деньги, а большая часть госслужащих отправится в неоплачиваемый отпуск.

При этом медики, военные, работники пограничной службы и другие представители критически важных профессий продолжат работать без зарплаты.

