Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год в размере почти 900 млрд долларов

Фото: 123RF/photovs

Палата представителей американского конгресса согласовала военный бюджет страны на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября.

Документ поддержал 231 законодатель, а против данного проекта высказались 196 человек. В результате на военные расходы будет выделено 900 миллиардов долларов.

При этом предусмотрено предоставление Украине 400 миллионов долларов для оказания ей военной помощи. Эти деньги планируется выделить по линии Инициативы содействия безопасности страны (USAI). Для этого Минобороны США подпишет контракты с производителями. Таким образом, техника и деньги не будут направляться из американских резервов напрямую.

Кроме того, в документе прописано положение, в рамках которого Пентагон должен сообщить, если администрация США захочет отменить или приостановить оказание Украине помощи, согласованной конгрессом ранее.

В настоящее время сенат конгресса рассматривает свою версию данного законопроекта. После его утверждения окончательный документ будет дорабатываться в специальной комиссии. Затем его передадут на подпись главе Белого дома Дональду Трампу.

Ранее СМИ сообщили, что США собираются приостановить программы поддержки армий стран Европы, которые находятся на границе с Россией. Соответствующее решение уже якобы было озвучено дипломатам европейских государств.

Речь идет о программах по подготовке и оснащению военных в странах Восточной Европы. Журналисты отметили, что бюджет данных программ может составлять сотни миллионов долларов.