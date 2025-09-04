FT: США свернут поддержку армий европейских стран, граничащих с РФ

Фото: 123RF/shivanetua

США планируют свернуть программы поддержки армий стран Европы, которые находятся на границе с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Как уточнили источники издания, некоторое время назад представители Пентагона озвучили дипломатам европейских государств соответствующее решение. Речь идет о программах по подготовке и оснащению военных в странах Восточной Европы.

При этом, отметили собеседники газеты, бюджет данных программ может составлять сотни миллионов долларов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование Украины. По его словам, теперь Вашингтон не теряет никаких денег.

В то же время страны Евросоюза отметили серьезный дефицит в финансовой помощи для Киева. При этом всего с начала СВО европейские страны потратили на Украину по меньшей мере 168,9 миллиарда евро, из которых 59,6 миллиарда были направлены на оружие.