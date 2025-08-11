Евросоюз перевел Украине 1,6 млрд евро доходов от замороженных активов России

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Евросоюз осуществил третий по счету транш финансовой помощи Украине в размере 1,6 миллиарда евро. Средства поступили от замороженных активов Центробанка России. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Первый перевод в поддержку Киева из доходов от российских активов был проведен в июле 2024 года, а второй — в апреле 2025-го.

В конце августа министры иностранных дел ЕС планируют обсудить использование замороженных активов России для финансирования военных поставок Украине. Вопрос будет поднят на неформальной встрече "Гимних".

Как отмечал ранее президент Франции Эммануэль Макрон, российские активы невозможно конфисковать, поскольку для этого нет юридических рамок. В частности, у Запада нет законных оснований, чтобы сделать это.

Тем не менее суд Финляндии признал законной конфискацию имущества России в своей стране, несмотря на возражения. При этом незадолго до этого исполнительная служба страны арестовала российские активы на 40 миллионов евро по требованию украинской энергетической компании "Нафтогаз".