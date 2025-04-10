Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 13:53

Экономика

Песков исключил отказ России от прав на свои замороженные активы

Фото: kremlin.ru

Россия никогда не откажется от прав на свои замороженные Западом активы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.

Как отмечала глава европейской дипломатии Кая Каллас, разговор о замороженных российских активах происходит с 27 странами – участницами ЕС. Некоторые из них выступают категорически против этой инициативы.

В марте страны Евросоюза заявили, что продолжат санкционное давление в отношении России и не будут размораживать ее активы. В свою очередь, официальный представитель Кремля называл незаконными попытки изъять российские активы.

Кроме того, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна добавил, что Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия не даст продлить санкции. Если срок действия санкций истечет, то Евросоюзу придется вернуть 240 миллиардов евро, добавил он.

Читайте также


властьэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика