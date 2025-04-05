Глава МИД Эстонии заявил, что Венгрия может заставить ЕС вернуть активы РФ

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Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия не даст продлить санкции. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в беседе с изданием Spiegel.

"Если они заблокируют продление в июне, то не только истечет срок действия санкций, но и нам придется вернуть 240 миллиардов евро", – отметил он.

Министр также подчеркнул, что необходимо немедленно конфисковать российские активы.

20 марта Еврокомиссия перевела Украине дополнительно миллиард евро в рамках кредита макрофинансовой помощи с погашением из доходов от замороженных российских активов. Всего Евросоюз обязался предоставить Украине около 18 миллиардов евро.

ЕС также заявил об отказе размораживать активы России и продолжении санкционного давления в отношении страны. Организация уточнила, что решение не подлежит изменению, пока Россия "не компенсирует нанесенный ущерб Украине".

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков называл незаконными попытки изъять российские активы. Как он говорил, в последнее время появляется все больше и больше заявлений относительно вероятного изъятия замороженных активов. Трезвых рассуждений о том, что эти действия неправильные и могут подорвать доверие международных инвесторов, немного, добавлял Песков.

