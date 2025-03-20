Еврокомиссия перевела Украине очередной транш в 1 млрд евро

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Еврокомиссия перевела Украине дополнительно миллиард евро в рамках кредита макрофинансовой помощи с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

Общий объем денег, выделенных Киеву Брюсселем, уже составляет четыре миллиарда евро. Всего Евросоюз обязался предоставить Украине около 18 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.

Ранее Совет ЕС согласовал выплату Украине транша в 3,5 миллиарда евро. С этой выплатой Украина получит порядка 20 миллиардов евро в рамках украинского фонда с момента его создания в 2024 году.

До этого Лондон перевел Киеву первые средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Размер помощи составил 971 миллион долларов, рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.