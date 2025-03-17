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17 марта, 12:53

Политика

Совет ЕС утвердил выплату Украине транша в 3,5 млрд евро

Фото: 123RF/adrianhancu

Совет Евросоюза утвердил выплату Украине транша в размере 3,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи для Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета, заседание которого проходит в Брюсселе.

"С этой третьей выплатой Украина получит около 20 миллиардов евро в рамках украинского фонда с момента его создания год назад", – говорится в документе.

Ранее Киев получил от Лондона первые средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Размер транша составил 971 миллион долларов, указал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, передача прошла в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов.

Между тем глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призналась, что сообществу нужно согласовать "много деталей" перед утверждением предложения о выделении новой помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. Она уточнила, что по этой теме должны также высказаться министры обороны стран объединения.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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