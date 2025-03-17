Глава дипслужбы ЕС Каллас признала проблемы с утверждением помощи Украине

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Евросоюзу необходимо согласовать "много деталей" перед утверждением предложения о выделении нового транша помощи Украине на 40 миллиардов евро. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран объединения, передает ТАСС.

"По этой теме еще должны высказаться министры обороны, мы намерены выслушать их", – уточнила она.

Каллас напомнила, что на саммите ЕС 6 марта, в рамках которого данный план также не утвердили, было решено "принять его как можно скорее". Она также пообещала решить связанные с этим проблемы в кратчайшие сроки.

Ранее в ЕС временно остановили разработку нового пакета помощи Украине, предлагаемого Каллас. СМИ считают, что изменения внесли из-за того, что Венгрия наложила вето на прошлую версию документа во время встречи представителей стран сообщества.

Глава дипслужбы ЕС указала, что блокировка Венгрией решений по поддержке Украины вызывает трудности в объединении. При этом в ЕС сформировали инициативу, которая предполагает создание коалиции большинства, из-за чего одна страна не может блокировать все решения, рассказывала она.