Глава дипломатии ЕС Каллас: блокировка Венгрией решений по Украине вызывает трудности в ЕС

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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что блокировка Венгрией решений по поддержке Украины вызывает трудности в сообществе. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что в ЕС сформировали инициативу, которая предполагает создание коалиции большинства. В таком случае одна страна не сможет блокировать все решения.

Ранее политические лидеры Евросоюза временно остановили разработку нового пакета военной помощи для Украины в размере 20 миллиардов евро, который предлагала Каллас. СМИ посчитали, что изменения были внесены в связи с тем, что Венгрия наложила вето на предыдущую версию документа во время недавней встречи представителей стран ЕС.

Кроме того, дипломаты европейских стран опасаются срыва очередного саммита по Украине, который запланирован на 6 марта, из-за несогласия Венгрии по основным вопросам. Во время собрания представители государств хотят обсудить последние события на Украине и поднять вопрос обороны Европы. При этом Венгрия уже заявила о своем несогласии по ключевым моментам.

Кроме того, Будапешт поддержал решение США о приостановке военной помощи Украине, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. Он отметил, что вместо поставок оружия необходимо провести мирные переговоры и прекратить боевые действия.