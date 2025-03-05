Politico: в Евросоюзе боятся срыва саммита по Украине 6 марта из-за Венгрии

Фото: 123RF/seregalsv

Дипломаты из стран Евросоюза боятся срыва саммита по Украине, который запланирован на четверг, 6 марта, из-за несогласия Венгрии по основным вопросам. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Politico.

На саммите 6 марта представители стран ЕС намерены обсудить последние события на Украине и поднять вопрос обороны Европы. Венгрия уже заявила о своем несогласии по нескольким ключевым моментам, в частности выступила против накачивания Киева деньгами и оружием.

Вместе с тем дипломаты опасаются, что запланированная США сделка по Украине включит большинство требований России. После этого Вашингтон может потребовать от Киева и Европы принять ее или отказаться, что станет "кошмарным сценарием", отмечается в сообщении.

Ранее лидеры стран Евросоюза собрались на экстренный саммит в Лондоне, чтобы обсудить поддержку Украины после ссоры украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Британский премьер Кир Стармер объявил о новом пакете помощи, включающем закупку британских ракет ПВО.

Позже страны Евросоюза приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине в размере 20 миллиардов евро, который был предложен главой евродипломатии Каей Каллас. Журналисты предполагают, что корректировки были внесены после наложения Венгрией вето на предыдущую версию документа во время недавней встречи представителей стран ЕС.