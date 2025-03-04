Представитель ЕК де Кеермакер отказался комментировать прекращение помощи США Украине

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Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеермакер не стал комментировать решение Вашингтона о приостановке помощи Киеву. Однако, по его словам, Евросоюз сохраняет свою поддержку.

"Мы не можем комментировать решения других стран. Со своей стороны, мы наращиваем усилия. <...> Сегодня глава Еврокомиссии предложила план, который также поможет ускорить и увеличить помощь стран ЕС Украине", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее представитель Пентагона подтвердил информацию об остановке помощи Украине. СМИ писали, что мера якобы будет действовать до момента, пока президент США Дональд Трамп не увидит, что киевские власти готовы к мирным переговорам.

Кроме того, американский лидер приказал главе Пентагона Питу Хегсету остановить отправку оружия американского производства, которое уже находится в Европе, в частности в транзитной зоне в Польше, уточняли журналисты.

