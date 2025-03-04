Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине

Фото: ТАСС/АР/Pablo Martinez Monsivais

Представитель Пентагона подтвердил информацию, которая появилась в СМИ, о приостановке поставок Украине военной помощи со стороны США. Об этом он сообщил ТАСС.

"У меня нечего добавить к этому", – заключил представитель американского оборонного ведомства.

СМИ со ссылкой на представителя Белого дома ранее сообщили, что власти США решили временно приостановить поставку военной помощи Украине. Эта мера якобы продлится до того момента, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что киевские власти продемонстрировали приверженность мирным переговорам, уточняли журналисты.

При этом речь идет в том числе о военной технике, которая не только находится в пути, но и об ожидающей в транзитных зонах в Польше. Соответствующий приказ был отдан Трампом министру обороны Питу Хегсету, заявили СМИ.

