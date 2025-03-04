NYP: решение США о приостановке помощи Украине касается оружия, находящегося в Европе

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Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету остановить отправку на Украину всего американского вооружения, в том числе того, которое уже находится в Европе. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Согласно данным газеты, речь идет в том числе о военной технике, которая не только находится в пути на самолетах и кораблях, но и об ожидающей в транзитных зонах в Польше.

СМИ со ссылкой на Белый дом ранее писали, что администрация Трампа приостановила всю военную помощь Украине. Речь идет лишь о временной приостановке, а не о постоянном прекращении помощи. Оно продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что киевские власти демонстрируют приверженность мирным переговорам, уточняли журналисты.