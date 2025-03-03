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Украинские чиновники раскритиковали президента страны Владимира Зеленского за его "мировоззрение школьника". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника из Киева, украинский лидер сохраняет свое детское мышление и по сей день.

Другой же нераскрытый источник, работавший некоторое время назад с Зеленским, заявил, что президент в целом ведет себя как подросток. По мнению инсайдера, глава киевского режима считает, что если сильно чего-то захотеть и искренне верить в это, то желание обязательно сбудется.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского. В ходе беседы последний, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, показал полное отсутствие дипломатических способностей, начав перепалку.

В свою очередь, Трамп отметил, что его украинский коллега продемонстрировал неуважительное отношение к США. Более того, он первый повел себя враждебно и отказался извиняться перед главой Штатов, заявив, что не понимает, что украинская сторона сделала "не так" во время прошедших переговоров.

При этом многие лидеры европейских стран поддержали Зеленского после перепалки с Трампом. Например, президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников Киева, в том числе США, продолжить оказывать поддержку Украине.

