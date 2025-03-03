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Установление мира на Украине возможно только при одном условии – после отставки действующего президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

"Путь к миру лежит через уход Зеленского", – цитирует политика RT.

Украинский лидер уже дважды делал заявление о своей готовности оставить пост. В первый раз он отмечал, что готов сложить свои полномочия ради членства его страны в Североатлантическом альянсе.

Во второй раз Зеленский озвучил те же условия, но подчеркнул, что в этом вопросе он руководствуется исключительно мнением граждан своей страны. Более того, глава киевского режима отметил, что сменить его будет непросто, поскольку для этого недостаточно провести выборы. Необходимо также убедить его самого принять участие в этом процессе, что, по его словам, будет несколько сложнее.

Нежелания Зеленского проводить выборы на Украине до этого критиковал американский президент Дональд Трамп. Он назвал действующего киевского лидера диктатором и призвал его к оперативным действиям.