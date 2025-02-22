22 февраля, 22:49Политика
Маск заявил об увольнении Зеленского с должности президента Украины
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент Украины Владимир Зеленский был уволен со своей должности. Об этом заявил руководитель департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети X.
"Зеленского уволили с работы, которую он выполняет", – отметил он, комментируя пост пользователя о противоречивых действиях главы Украины в отношении сделки с США по полезным ископаемым.
По словам пользователя, Зеленский сначала согласился на сделку о минеральных ресурсах, однако затем отказался от нее и высмеял условия главы Белого дома Дональда Трампа.
Президент США предложил Зеленскому поддержку Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.
Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.
В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.
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