Маск заявил об увольнении Зеленского с должности президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский был уволен со своей должности. Об этом заявил руководитель департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск на своей странице в соцсети X.

"Зеленского уволили с работы, которую он выполняет", – отметил он, комментируя пост пользователя о противоречивых действиях главы Украины в отношении сделки с США по полезным ископаемым.

По словам пользователя, Зеленский сначала согласился на сделку о минеральных ресурсах, однако затем отказался от нее и высмеял условия главы Белого дома Дональда Трампа.

Президент США предложил Зеленскому поддержку Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Позже стало известно, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.

В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского недальновидным поступком. Он считает, что экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.

