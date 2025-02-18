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Визит министра финансов США Скотта Бессента в Киев может стать началом конца политической карьеры лидера Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд в своей статье для журнала Responsible Statecraft.

12 февраля Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение. СМИ отмечали, что перед его визитом Зеленский рассчитывал обсудить финансовую поддержку Киева, но вместо этого ему неожиданно представили меморандум.

"Я подозреваю, что история зафиксирует 12 февраля 2025 года как начало конца этого этапа в его политической карьере", – пишет Прауд.

По его мнению, США намеренно подталкивают Зеленского к заключению "плохой сделки" по продаже редкоземельных металлов, руководствуясь исключительно финансовой выгодой и игнорируя последствия для Украины.

Дипломат подчеркивает, что условия подобной сделки куда менее выгодны, чем те, которые были доступны Зеленскому в конце марта 2022 года, что дорого обойдется Украине.

В феврале Бессент во время встречи с Зеленским в Киеве заявил, что США хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение поддержки финансового плана.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп подчеркивал, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями относительно потраченных американских денег.

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США, связанной с природными ресурсами страны. Отмечалось, что в Киеве решили доработать проект соглашения, после чего передать его представителям США.