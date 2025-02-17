Economist: Зеленскому дали час на рассмотрение сделки по украинским ресурсам

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Глава американского Минфина Скот Бессент во время визита в Киев дал украинскому президенту Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины. Об этом сообщает Economist со ссылкой на источники.

Ранее Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот, по данным СМИ, не подписал. Позднее украинский лидер сказал, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Штатов к украинским ресурсам.

По данным СМИ, в преддверии визита Бессента Зеленский надеялся, что обсудит с ним финансовую поддержку Киева, однако ему неожиданно представили меморандум.

В свою очередь, председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал отказ Зеленского от ресурсной сделки со Штатами недальновидным поступком. По его мнению, экономические связи двух стран могли быть стать для Украины лучшей гарантией безопасности.

Заключить сделку, по которой Украина продолжит получать поддержку США за счет своих ресурсов, американский президент Дональд Трамп предложил Зеленскому в начале февраля. Таким образом он планировал получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов.