WP: Украина готова отправлять яйца в США ради сохранения поддержки

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Украина выразила готовность отправлять США крупные партии яиц на фоне их дефицита в Штатах для сохранения американской поддержки. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.

В материале подчеркивается "шутливый" характер данного предложения. Тем не менее чиновник отметил, что Киев в курсе внушительного роста цен на яйца в США и имеет профицит этой продукции.

В феврале руководитель американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США хотят заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Украиной в обмен на продолжение поддержки финансового плана.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп подчеркивал, что поддержка Украины должна сопровождаться гарантиями относительно потраченных американских денег.

Однако позже в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать документы по сделке с США, связанной с природными ресурсами страны. Отмечалось, что в Киеве решили доработать проект соглашения, после чего передать его представителям США.