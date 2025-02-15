Зеленский назвал крайне низкими шансы Украины на выживание без помощи США

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет крайне низкие шансы на выживание без военной поддержки США. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

"Я не хочу думать о том, чтобы воевать против России без американской поддержки. Я не хочу думать, что мы не будем стратегическими партнерами", – добавил Зеленский.

Он также выразил обеспокоенность тем, что без помощи США Украина станет уязвима перед Россией в будущем. По мнению Зеленского, российская сторона хочет сесть за стол переговоров не для завершения конфликта, а якобы для перегруппировки своих подразделений.

Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным с "позиции силы". Он добавил, что Киев прежде всего рассчитывает на американскую поддержку в ходе украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.