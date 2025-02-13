Трамп назвал великолепными переговоры с Россией и Украиной

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Президент США Дональд Трамп заявил, что видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта по итогам состоявшихся "великолепных" переговоров. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны", – заявил американский лидер.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Он длился полтора часа. После президент США позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп заявил, что Зеленский хочет мира, как и Путин. Президент США также добавил, что планирует встретиться с российским лидером в Саудовской Аравии.

Факт разговора Путина и Трампа важен сам по себе, поскольку администрация Джо Байдена прекратила контакты с российской стороной на высшем уровне, желая "наказать и унизить Россию". Таким мнением поделился зампред Совбеза Дмитрий Медведев.