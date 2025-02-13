Economist: разговор Путина и Трампа расстроил чиновников Европы и Украины

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Разговор Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа расстроил европейских и украинских чиновников. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Economist.

Как указало издание, телефонный разговор президентов России и США вызвал страх и ужас. По словам европейских лидеров, это нельзя оставлять в стороне. Они настояли на том, что Запад должен стремиться "поставить Киев в позицию силы".

"Я думаю, все будет решено без участия Украины. Украина в полной заднице. И Европа тоже", – указал один из украинских чиновников.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры длились полтора часа. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

Затем президент США позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Позже американский лидер заявил, что тот хочет мира, как и Путин. Трамп добавил, что планирует также встретиться с президентом России в Саудовской Аравии.

